В аптеки Калужской области поступила новая партия антибиотиков

В государственную сеть аптек Калужской области поступила новая партия антибиотиков. В понедельник, 9 ноября, на рабочем совещании правительства об это рассказал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Еще одна поставка требующихся для амбулаторного лечения и лечения в стационарах сложных антибиотиков ожидается сегодня.

Как отметил губернатор Владислав ШАПША, обеспечение медицинских организаций региона необходимыми лекарственными препаратами – важнейшая задача на сегодня. По словам главы региона, в последнее время у жителей области возникает много нареканий и сложностей с поиском необходимых лекарств.

Ранее Владислав Шапша публиковал информацию о наличии в области лекарственных средств, которые используются при лечении коронавируса.

9 ноября наша область обновила рекорд по дневному приросту больных коронавирусом.

Тем временем

Новых больных коронавирусом в Калуге будут госпитализировать в больницу №4 и детскую городскую больницу. Подробности.