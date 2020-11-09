В аптеки Калужской области поступила новая партия антибиотиков

В государственную сеть аптек Калужской области поступила новая партия антибиотиков. В понедельник, 9 ноября, на рабочем совещании правительства об это рассказал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.
Еще одна поставка требующихся для амбулаторного лечения и лечения в стационарах сложных антибиотиков ожидается сегодня.
Как отметил губернатор Владислав ШАПША, обеспечение медицинских организаций региона необходимыми лекарственными препаратами – важнейшая задача на сегодня. По словам главы региона, в последнее время у жителей области возникает много нареканий и сложностей с поиском необходимых лекарств.
Ранее Владислав Шапша публиковал информацию о наличии в области лекарственных средств, которые используются при лечении коронавируса.
9 ноября наша область обновила рекорд по дневному приросту больных коронавирусом.
Тем временем
Новых больных коронавирусом в Калуге будут госпитализировать в больницу №4 и детскую городскую больницу. Подробности.
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