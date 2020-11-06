Калужский Минздрав объяснил длительное ожидание результатов тестов на коронавирус

Вечером в пятницу, 6 ноября, министерство здравоохранения калужской области на своих страницах в соцсетях объяснило, почему калужанам приходится иногда долгое время ждать результатов тестов на коронавирус.

- В последнее время получаем очень большое количество сообщений о том, что время ожидания результата теста на COVID-19 сильно увеличилось, - отмечают в Минздраве. - Лаборатории работают без выходных, но нагрузка на них высокая. В лаборатории, помимо общего объема биоматериала поступают материалы для исследований пациентов для плановой госпитализации, которые должны быть выполнены за 3 дня до госпитализации. Часть материалов требует повторных исследований при сомнительном результате, на которые также уходит время.

В министерстве просят калужан отнестись с пониманием к данному обстоятельству, так как прежде всего необходимо заботиться о пациентах в тяжелом состоянии.

Ранее, напомним, в правительстве Калужской области сообщали, что в нашем регионе каждые сутки проводится порядка 1700-2000 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в целом с начала пандемии их проведено более 247 тысяч. Охват тестированием 6 ноября составил 224 на сто тысяч населения.

В пятницу, 6 ноября, в Калужской области зафиксирован максимальный дневной прирост зараженных ковидом – 129 новых случаев. Заболеваемость растет уже несколько недель подряд. Число умерших сегодня выросло до 89.

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