Калужский минздрав рассказал о диете для больных коронавирусом

В Калужской области 29 октября подтвердили 107 новых случаев коронавируса. Лечение сейчас продолжают 2606 человек. Региональный оперативный штаб опубликовал информацию о том, какие продукты стоит употреблять при подтвержденном COVID-19.

По информации медиков, пищу нужно принимать небольшими порциями до шести раз в день.

Чаще надо есть фрукты, овощи с большим содержанием витаминов. Не забывать про белковые продукты – мясо, рыбу, сыр и творог. При этом рекомендуется обильное питье.

А вот сладости и алкоголь стоит полностью исключить.

Тем временем

В Калужской области продлили масочный режим до 30 ноября. Подробности.

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