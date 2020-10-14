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На заводе «Фольксваген» в Калуге ввели «красный режим»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2020 14:45 1 2451
На заводе «Фольксваген» в Калуге ввели «красный режим»

С понедельника, 12 октября, на заводе «Фольксваген» был введён «красный режим» по COVID-19 – это самый высокий уровень опасности заболевания.  Об этом сообщает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) в Калуге.

В случае введения «красного режима» при пандемии «отсутствия не могут влиять на размер стимулирующих выплат (премий)». Это правило распространяется на все заводы концерна, отмечают в профсоюзе.

- В связи с этим руководством VW было принято решение, что при «красном режиме» больничные не будут учитываться при определении размера премии, - пояснили в МПРА. – Предположительно, «красный режим будет действовать на «Фольксвагене» до 30 октября.

По данным профсоюза, введение «красного режима» было вызвано резким скачком заболеваемости среди сотрудников VW. 

- Большинство заболевших COVID-19 - это менеджеры компании - иностранные сотрудники заводов в Калуге и Нижнем Новгороде, - отмечают в МПРА. - После получения положительных тестов было принято решение отправить офисных сотрудников на удалённую работу. Многие из сотрудников офиса, руководителей подразделений были в числе контактёров с заболевшими. В настоящий момент очень велик риск закрытия заводов в Калуге и НиНо на карантин.

Напомним, во время первой волны коронавируса завод «Фольксваген» в Калуге остановил производство в конце марта. Возобновилась работа предприятия только в конце апреля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2020 14:45 1 2451
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение бизнес
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