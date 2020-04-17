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В Калуге назвали дату возобновления работы завода «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.04.2020 09:01 3 2689
В Калуге назвали дату возобновления работы завода «Фольксваген»

Автомобильный завод «Фольксваген» в Калуге начнёт возобновлять производство 27 апреля. Об этом KP40 рассказали 17 апреля в пресс-службе компании.

- Volkswagen Group Rus начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге на неделе с 27 апреля 2020 года,- говорится в комментарии представителя завода. - После возобновления производства на всех производственных участках будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.Тем не менее, для поддержания достаточного уровня объемов производства, работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами, должна быть разрешена.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что калужский завод «Фольксваген» остановил работу с 30 марта. При этом предприятие вошло  список системообразующих и получило право возобновить работу 6 апреля, однако из-за нехватки комплектующих в условиях пандемии коронавируса пауза в работе затянулась.

UPD. Утром 17 апреля появились новые данные по ситуации с эпидемией коронавируса в Калужской области. У нас опять резко выросло количество заболевших.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.04.2020 09:01 3 2689
Тэги: коронавирус авто фольксваген бизнес
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