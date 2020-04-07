Завод «Фольксваген» в Калуге не сможет возобновить производство 10 апреля

В конце марта завод «Фольксваген» в Калуге на две недели приостановил производство автомобилей из-за нехватки компонентов, которые поставляются из-за рубежа. Изначально сообщалось, что рабочих распустили по домам до 10 апреля. Однако уже известно, что вынужденный отпуск продлится дольше.

- Мы в полной мере следуем последним постановлениям российского правительства, - рассказала KP40 во вторник, 7 апреля, директор по внешним и внутренним коммуникациям Наталья КОСТЮКОВИЧ. - Производство на наших площадках приостановлено из-за нехватки компонентов. Персонал, который необходим для обеспечения непрерывности бизнеса, в основном работает удаленно. Сотрудники получают полную оплату согласно государственному регулированию.

Запустится ли калужский завод в этом месяце, пока не сообщается. Хотя он, напомним, попал в список 19 системообразующих предприятий Калужской области и мог бы возобновить производство уже с 6 апреля.

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