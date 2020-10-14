В Калуге загс перестал принимать посетителей без записи

Со среды, 14 октября, управление записи актов гражданского состояния города Калуги начало принимать посетителей только по ранее поданным заявлениям и по предварительной записи по телефонам. Это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, сообщает городская управа.

Записаться в загс можно по следующим телефонам:

расторжение брака: (4842) 551 - 258.

регистрация рождения: (4842) 225 - 712, 220 - 359.

получение повторных документов: (4842) 550 – 279.

перемена имени: (4842) 713 – 645.

внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния: (4842) 550 - 306.

Приём осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д. 214.

Запись на заключение брака идет по телефону (4842) 714 - 919.

Подача заявлений о заключении брака, о расторжении брака, о рождении возможна через Единый портал госуслуг.

Подача заявлений на государственную регистрацию заключения брака, расторжение брака, а также на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния возможна через многофункциональные центры «Мои Документы» (рекомендуется предварительная запись по телефону горячей линии: 8-800-450-11-60).

Напомним, в последнюю неделю в Калужской области фиксируются максимальные за четыре месяца показатели дневного прироста больных коронавирусом.