В Калуге загс перестал принимать посетителей без записи

Со среды, 14 октября, управление записи актов гражданского состояния города Калуги начало принимать посетителей только по ранее поданным заявлениям и по предварительной записи по телефонам. Это связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, сообщает городская управа.
Записаться в загс можно по следующим телефонам:
Приём осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д. 214.
Запись на заключение брака идет по телефону (4842) 714 - 919.
Подача заявлений о заключении брака, о расторжении брака, о рождении возможна через Единый портал госуслуг.
Подача заявлений на государственную регистрацию заключения брака, расторжение брака, а также на выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния возможна через многофункциональные центры «Мои Документы» (рекомендуется предварительная запись по телефону горячей линии: 8-800-450-11-60).
Напомним, в последнюю неделю в Калужской области фиксируются максимальные за четыре месяца показатели дневного прироста больных коронавирусом.
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