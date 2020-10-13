За сутки в Калужской области 92 человека заразились коронавирусом

Во вторник, 13 октября, в Калужской области подтвердились 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 269 человек.
За последние сутки выздоровели 87 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8161 житель региона.
В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2020 года.
Напомним, 13 октября в Калужской области ужесточили масочный режим.
Тем временем
В калужской гимназии 10 человек заболели коронавирусом. Подробности.
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