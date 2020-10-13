За сутки в Калужской области 92 человека заразились коронавирусом

Во вторник, 13 октября, в Калужской области подтвердились 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 269 человек.

За последние сутки выздоровели 87 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8161 житель региона.

В списке умерших по-прежнему 74 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 727 (+35 к предыдущему дню),

Обнинск – 235 (-29),

Людиновский район – 150 (0),

Боровский район – 145 (+1),

Дзержинский район – 92 (+3),

Кировский район – 91 (+6),

Медынский район – 87 (-5),

Жуковский район – 82 (-4),

Козельский район – 80 (-3),

Малоярославецкий район – 64 (-6),

Бабынинский район – 56 (0),

Сухиничский район – 37 (0),

Жиздринский район – 32 (0),

Мещовский район – 21 (0),

Перемышльский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (+2),

Думиничский район – 18 (0),

Юхновский район – 16 (0),

Ферзиковский район – 15 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 10 (+1),

Тарусский район – 10 (+3),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2020 года.

Напомним, 13 октября в Калужской области ужесточили масочный режим.

Тем временем

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