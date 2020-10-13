В Калужской области за сутки 87 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 87 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился 8 161 житель региона, сообщили KP40 во вторник, 13 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 10 177 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 13 868 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 326 178. Вылечились – 1 031 785, умерли – 22 966.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2020 года.

Тем временем

Калужанку госпитализировали с подозрением на коронавирус только после скандала в соцсетях. Подробности.

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