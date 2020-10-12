Калужанку госпитализировали с подозрением на коронавирус только после скандала в соцсетях

Известный калужский эколог Людмила ДОРОФЕЕВА попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако госпитализировали её только после скандальной публикации в Facebook, которую она оставила на своей странице 11 октября.

- Сегодня у меня уже есть силы рассказать свою историю, - написала она. – Температура, плавящая твой мозг, кашель и внезапно ослабевшее тело. И ты между светом и тьмой. Так внезапно пришел враг. А дальше пустота… Четыре дня не ехала скорая, не приходил врач. На пятый появились молоденькие парамедики, посмотрели и... ушли. Следом усталая участковая из крошечной поликлиники, где нет даже УЗИ.

По словам Дорофеевой, сегодня она болеет уже седьмой день:

- Сегодня отреагировал минздрав... После звонка через час у меня на пороге появился врач-космонавт… в костюме из помеси Риддика и песчаного мусорщика из звёздных войн.

В комментариях к этой записи отметили губернатора области Владислава Шапшу, замминистра здравоохранения Илью Совакова и аккаунт Минздрава. Чуть позже Дорофеева написала, что её везут в больницу.

Днём 12 октября Людмила Дорофеева рассказала KP40, что у неё диагностировали пневмонию.

- Первые дни вызывала скорую по горячей линии, перекидывали на 040 на вызов врача, - пояснила она. - Четыре дня никого не было, температура 39-40, на пятый день пришла участковая, добавила лекарства антибиотики... В палате 5 человек. У всех одинаковые истории. Ни скорой не было, ни врача в первые дни, все считают, что, если бы была оказана помощь в первые дни, таких последствий не было. У всех поражены легкие.

Также Людмила Дорофеева поделилась с KP40 видео из своей палаты в областной инфекционной больнице в Калуге.

Видео из палаты Людмилы Дорофеевой.

Мы направили вопросы о проблемах с госпитализацией Людмилы Дорофеевой в Министерство здравоохранения Калужской области, но ответ пока не получили. Как только он появится, мы его опубликуем.

Напомним, 11 октября в Калужской области зафиксирован рекордный за последние четыре месяца прирост больных коронавирусом.

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