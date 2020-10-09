В Калужской области 7 982 человека вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 53 человека вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился 7 982 жителя региона, сообщили KP40 в пятницу, 9 октября, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.
На данный момент в Калужской области известно о 9 834 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за последние сутки выявили 12 126 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 272 238. Вылечились – 1 009 421, умерли – 22 257.
Напомним, 8 октября в калужской области зафиксирован наибольший дневной прирост больных коронавирусом за последние четыре месяца.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 октября 2020 года.
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