В Калужской области заболели коронавирусом 9834 человека

За последние сутки в Калужской области подтверждены 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в четверг, 8 октября, в региональном оперативном штабе. Это максимальный дневной прирост с начала лета. Общее число заболевших достигло 9834.

Список выздоровеших пополнили 68 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7929 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остается 1831 калужанин:

Калуга – 611 (+22 к предыдущему дню),

Обнинск – 244 (+3),

Людиновский район – 141 (+1),

Боровский район – 136 (-1),

Дзержинский район – 91 (-6),

Козельский район – 87 (-2),

Кировский район – 82 (+6),

Жуковский район – 78 (0),

Малоярославецкий район – 75 (-5),

Бабынинский район – 56 (+2),

Сухиничский район – 38 (-1),

Жиздринский район – 32 (+2),

Мещовский район – 21 (0),

Перемышльский район – 19 (-3),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (0),

Юхновский район – 15 (-1),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Тарусский район – 7 (-1),

Барятинский район – 6 (-1),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 октября 2020 года.

Как мы ранее рассказывали, в Калуге начнут жёстче контролировать ношение масок в магазинах.

А 8 октября в Калуге открыли ещё один станционар для больных COVID-19.

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