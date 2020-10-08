В Калужской области заболели коронавирусом 9834 человека

За последние сутки в Калужской области подтверждены 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в четверг, 8 октября, в региональном оперативном штабе. Это максимальный дневной прирост с начала лета. Общее число заболевших достигло 9834.
Список выздоровеших пополнили 68 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7929 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.
На лечении остается 1831 калужанин:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 октября 2020 года.
Как мы ранее рассказывали, в Калуге начнут жёстче контролировать ношение масок в магазинах.
А 8 октября в Калуге открыли ещё один станционар для больных COVID-19.
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