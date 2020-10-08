В Калуге открыли ещё один стационар для больных коронавирусом

Утром в четверг, 8 октября, в Калуге больных коронавирусом начали принимать в «Больнице скорой медицинской помощи».
- Covid-стационар открылся сегодня в 8 утра в 4-этажном корпусе - бывший Центр травматологии и ортопедии. Вход с улицы Добровольского, - рассказали KP40 в пресс-службе больницы. - Помощь травматологическим пациентам без подозрения на инфекционные заболевания сейчас оказывается в хирургическом корпусе. Вход с улицы Суворова.
В БСМП оборудовано 150 коек для коронавирусных пациентов.
Напомним, БСМП уже принимала больных коронавирусом, однако летом, когда число пациентов заметно снизилось, эти койки были перепрофилированы.
В последние недели в Калужской области увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.
В среду, 7 октября, власти региона заявили, что могут закрыть магазины, покупатели которых не надевают маски.
На данный момент в Калужской области госпитализировано 565 пациентов с COVID-19. Ещё больше тысячи лечится дома.
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