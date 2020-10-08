В Калужской области госпитализировали 565 человек с коронавирусом

В Калужской области на данный момент известно о 1817 жителях, которые лечатся от коронавируса. Из них госпитализировано 565 человек, сообщили вечером 7 октября на заседании оперативного штаба. За последние сутки поступили 27 пациентов, выписаны 86.

- Охват тестированием составил 150 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше 195 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, - отмечают в правительстве.

Ранее, напомним, власти Калужской области заявили, что жестче будет контролироваться ношение масок в общественных местах. Магазинам грозят закрытием, если покупатели будут без масок.

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