В Калужской области за сутки подтвердили 78 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтверждены 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в среду, 7 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9752.

Список выздоровеших пополнил 41 житель региона. Всего в области с ковидом справился уже 7921 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1817 калужан:

Калуга – 589 (+33 к предыдущему дню),

Обнинск – 241 (+6),

Людиновский район – 140 (+5),

Боровский район – 137 (-2),

Дзержинский район – 97 (-1),

Козельский район – 89 (-1),

Малоярославецкий район – 80 (-4),

Жуковский район – 78 (-2),

Кировский район – 76 (+3),

Бабынинский район – 54 (+1),

Сухиничский район – 39 (+1),

Жиздринский район – 30 (+1),

Перемышльский район – 22 (-2),

Мещовский район – 21 (-1),

Думиничский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (0),

Юхновский район – 16 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 11 (+1),

Медынский район – 11 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 2 (0),

Мосальский район - 1 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2020 года.

Как мы ранее рассказывали, в Калуге начнут жёстче контролировать ношение масок в магазинах.

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