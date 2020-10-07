В Калужской области за сутки подтвердили 78 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтверждены 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в среду, 7 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9752.
Список выздоровеших пополнил 41 житель региона. Всего в области с ковидом справился уже 7921 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.
На лечении остаются 1817 калужан:
- Калуга – 589 (+33 к предыдущему дню),
- Обнинск – 241 (+6),
- Людиновский район – 140 (+5),
- Боровский район – 137 (-2),
- Дзержинский район – 97 (-1),
- Козельский район – 89 (-1),
- Малоярославецкий район – 80 (-4),
- Жуковский район – 78 (-2),
- Кировский район – 76 (+3),
- Бабынинский район – 54 (+1),
- Сухиничский район – 39 (+1),
- Жиздринский район – 30 (+1),
- Перемышльский район – 22 (-2),
- Мещовский район – 21 (-1),
- Думиничский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Юхновский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Износковский район – 11 (+1),
- Медынский район – 11 (0),
- Тарусский район – 8 (0),
- Барятинский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Куйбышевский район – 2 (0),
- Мосальский район - 1 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2020 года.
Как мы ранее рассказывали, в Калуге начнут жёстче контролировать ношение масок в магазинах.
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