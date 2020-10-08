В Калужской области за сутки 68 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 68 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился 7 929 жителей региона, сообщили KP40 в четверг, 8 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 9 752 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 11 493 новых случая коронавируса. За весь период - 1 260 112. Вылечились – 1 002 329, умерли – 22 056.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 октября 2020 года.

Напомним, калужским магазинам пригрозили закрытием, если покупатели будут без масок.

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