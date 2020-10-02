За сутки в Калужской области 65 человек заболели коронавирусом

В пятницу, 2 октября, в Калужской области подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9376 человек.

Вылечились за сутки 33 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7703 человека.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.

Лечение сейчас продолжают 1599 калужан:

Калуга – 482 (+22 к предыдущему дню),

Обнинск – 215 (+6),

Боровский район – 132 (0),

Людиновский район – 126 (+1),

Дзержинский район – 87 (-1),

Козельский район – 84 (+2),

Жуковский район – 76 (+2),

Малоярославецкий район – 68 (+3),

Кировский район – 63 (+1),

Бабынинский район – 51 (0),

Сухиничский район – 33 (0),

Жиздринский район – 29 (-1),

Перемышльский район – 22 (0),

Мещовский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (-1),

Думиничский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (-2),

Ферзиковский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (-1),

Барятинский район – 7 (-1),

Медынский район – 6 (+1),

Хвастовичский район – 5 (+1),

Мосальский район - 2 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 октября 2020 года.

Статистика федерального оперштаба на 2 октября 2020 года.

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