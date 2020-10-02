За сутки в Калужской области 65 человек заболели коронавирусом

В пятницу, 2 октября, в Калужской области подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9376 человек.
Вылечились за сутки 33 жителя региона. Всего в области с ковидом справились уже 7703 человека.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.
Лечение сейчас продолжают 1599 калужан:
- Калуга – 482 (+22 к предыдущему дню),
- Обнинск – 215 (+6),
- Боровский район – 132 (0),
- Людиновский район – 126 (+1),
- Дзержинский район – 87 (-1),
- Козельский район – 84 (+2),
- Жуковский район – 76 (+2),
- Малоярославецкий район – 68 (+3),
- Кировский район – 63 (+1),
- Бабынинский район – 51 (0),
- Сухиничский район – 33 (0),
- Жиздринский район – 29 (-1),
- Перемышльский район – 22 (0),
- Мещовский район – 21 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 16 (-1),
- Думиничский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 12 (-2),
- Ферзиковский район – 11 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (-1),
- Барятинский район – 7 (-1),
- Медынский район – 6 (+1),
- Хвастовичский район – 5 (+1),
- Мосальский район - 2 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 октября 2020 года.
Статистика федерального оперштаба на 2 октября 2020 года.
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