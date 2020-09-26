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Число зараженных коронавирусом в Калужской области превысило 9 000 человек

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 26.09.2020 19:01 2 1431
Число зараженных коронавирусом в Калужской области превысило 9 000 человек

В Калужской области за последние сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 9009 человек.

Как мы писали, за сутки выздоровело 48 человек. Всего с болезнью справились 7523 жителей региона.

В списке умерших 74 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.

На лечении остаются 1412 калужан. 

Статистика по районам на сегодня такова:
• Калуга – 390 (-8 к предыдущему дню),
• Обнинск – 165 (+7),
• Людиновский район – 126 (+2),
• Боровский район – 125 (+2),
• Дзержинский район – 77 (+1),
• Жуковский район – 70 (+1),
• Козельский район – 69 (-1),
• Кировский район – 59 (+1),
• Малоярославецкий район – 58 (0),
• Бабынинский район – 49 (+2),
• Перемышльский район – 31 (-1),
• Сухиничский район – 31 (0),
• Жиздринский район – 30 (0),
• Мещовский район – 20 (+2),
• Спас-Деменский район – 16 (0),
• Ульяновский район – 15 (0),
• Юхновский район – 14 (0),
• Думиничский район – 13 (0),
• Износковский район – 11 (0),
• Ферзиковский район – 11 (-1),
• Тарусский район – 10 (0),
• Медынский район – 10 (0),
• Барятинский район – 5 (0),
• Хвастовичский район – 4 (0),
• Мосальский район - 2 (0)
• Куйбышевский район – 1 (0).

Все новости о коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 26.09.2020 19:01 2 1431
Тэги: коронавирус общество статистика
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