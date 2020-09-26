Число зараженных коронавирусом в Калужской области превысило 9 000 человек

В Калужской области за последние сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 9009 человек.

Как мы писали, за сутки выздоровело 48 человек. Всего с болезнью справились 7523 жителей региона.

В списке умерших 74 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано.

На лечении остаются 1412 калужан.

Статистика по районам на сегодня такова:

• Калуга – 390 (-8 к предыдущему дню),

• Обнинск – 165 (+7),

• Людиновский район – 126 (+2),

• Боровский район – 125 (+2),

• Дзержинский район – 77 (+1),

• Жуковский район – 70 (+1),

• Козельский район – 69 (-1),

• Кировский район – 59 (+1),

• Малоярославецкий район – 58 (0),

• Бабынинский район – 49 (+2),

• Перемышльский район – 31 (-1),

• Сухиничский район – 31 (0),

• Жиздринский район – 30 (0),

• Мещовский район – 20 (+2),

• Спас-Деменский район – 16 (0),

• Ульяновский район – 15 (0),

• Юхновский район – 14 (0),

• Думиничский район – 13 (0),

• Износковский район – 11 (0),

• Ферзиковский район – 11 (-1),

• Тарусский район – 10 (0),

• Медынский район – 10 (0),

• Барятинский район – 5 (0),

• Хвастовичский район – 4 (0),

• Мосальский район - 2 (0)

• Куйбышевский район – 1 (0).

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