48 человек избавились от коронавируса в Калужской области за сутки

В субботу, 26 сентября, в Калужской области от коронавируса вылечились 48 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выздоровевших составило 7523 жителя региона.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв коронавируса 74 человека.
Информация о новых заболеших появится чуть позже. Пока известно о 8958 случаях.
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