48 человек избавились от коронавируса в Калужской области за сутки

В субботу, 26 сентября, в Калужской области от коронавируса вылечились 48 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выздоровевших составило 7523 жителя региона.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв коронавируса 74 человека.

Информация о новых заболеших появится чуть позже. Пока известно о 8958 случаях.



Все новости о коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.