К полудню в Калужской области проголосовали 27% избирателей

В третий день выборов, 13 сентября, активность избирателей на участках увеличилась. К полудню на выборы пришли 27% жителей области.

Облизбирком назвал самые активные районы по количеству проголосовавших.

Больше всего жителей свои голоса отдали в Мосальском (57, 62%), Хвастовичском (57,14%), Жиздринском (5,15%), Медынском (55, 70%) и Барятинском (53, 99%) районах.

В Обнинске к этому времени проголосовали 15, 66% избирателей. В Калуге явка составила 18%.