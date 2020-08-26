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Только в одном районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.08.2020 16:13 0 3368
Только в одном районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 26 человек. За весь период заболели 7936 человек, сообщили в среду, 26 августа, в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 88 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6751 (85,1% от числа заболевших).

Умерли 64 человека. Новых смертей не зафиксировано.

Борьбу с вирусом продолжает 1121 пациент. Ситуация по районам на сегодня такова:

  • Калуга – 220 (-21 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 126 (-12),
  • Боровский район – 124 (-11),
  • Людиновский район – 124 (-5),
  • Малоярославецкий район – 60 (-2),
  • Дзержинский район – 58 (-2),
  • Жуковский район – 57 (-3),
  • Козельский район – 48 (0),
  • Жиздринский район – 45 (-1),
  • Сухиничский район – 40 (0),
  • Кировский район – 35 (+1),
  • Бабынинский район – 27 (-1),
  • Перемышльский район – 24 (-1),
  • Мещовский район – 20 (0),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Ульяновский район – 14 (0),
  • Юхновский район – 12 (-2),
  • Ферзиковский район – 12 (0),
  • Думиничский район – 10 (0),
  • Износковский район – 10 (0),
  • Тарусский район – 9 (-1),
  • Медынский район – 7 (0),
  • Хвастовичский район – 7 (0),
  • Барятинский район – 6 (-2),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области официальные данные на 26 августа 2020 года

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 26 августа 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.08.2020 16:13 0 3368
Тэги: коронавирус общество статистика здравоозранение
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