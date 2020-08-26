Только в одном районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 26 человек. За весь период заболели 7936 человек, сообщили в среду, 26 августа, в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 88 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6751 (85,1% от числа заболевших).

Умерли 64 человека. Новых смертей не зафиксировано.

Борьбу с вирусом продолжает 1121 пациент. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 220 (-21 к предыдущему дню),

Обнинск – 126 (-12),

Боровский район – 124 (-11),

Людиновский район – 124 (-5),

Малоярославецкий район – 60 (-2),

Дзержинский район – 58 (-2),

Жуковский район – 57 (-3),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 45 (-1),

Сухиничский район – 40 (0),

Кировский район – 35 (+1),

Бабынинский район – 27 (-1),

Перемышльский район – 24 (-1),

Мещовский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (-2),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (-1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (-2),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 26 августа 2020 года.

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