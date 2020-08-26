Только в одном районе Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 26 человек. За весь период заболели 7936 человек, сообщили в среду, 26 августа, в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 88 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6751 (85,1% от числа заболевших).
Умерли 64 человека. Новых смертей не зафиксировано.
Борьбу с вирусом продолжает 1121 пациент. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 220 (-21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 126 (-12),
- Боровский район – 124 (-11),
- Людиновский район – 124 (-5),
- Малоярославецкий район – 60 (-2),
- Дзержинский район – 58 (-2),
- Жуковский район – 57 (-3),
- Козельский район – 48 (0),
- Жиздринский район – 45 (-1),
- Сухиничский район – 40 (0),
- Кировский район – 35 (+1),
- Бабынинский район – 27 (-1),
- Перемышльский район – 24 (-1),
- Мещовский район – 20 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (-2),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (-1),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (-2),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 26 августа 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.