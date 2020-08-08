В Калужской области коронавирус вылечили у 6155 человек

В Калужской области за последние сутки ещё 24 человека вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6155 жителей нашего региона, сообщили KP40 в субботу, 8 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7416 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 212 человек. За весь период зафиксировано 882 347 случаях. Из них вылечились 690 207, скончались 14 854.

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