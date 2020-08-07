Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 августа

В пятницу, 7 августа, в Калужской области подтвердили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7390 до 7416.

Выздоровели ещё 20 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6131 (82,7% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1229 пациентов:

Калуга – 324 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 152 (-2),

Боровский район – 134 (+5),

Людиновский район – 84 (+1),

Малоярославецкий район – 69 (-9),

Жуковский район – 69 (0),

Козельский район – 66 (+1),

Сухиничский район – 46 (+2),

Дзержинский район – 45 (+5),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 29 (0),

Бабынинский район – 23 (+1),

Кировский район – 23 (+1),

Ферзиковский район – 22 (-1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Тарусский район – 7 (0),

Износковский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 7 августа 2020 года.

Тем временем

После жарких выходных Калугу ждёт похолодание. Подробности.

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