После жарких выходных Калугу ждёт похолодание

В пятницу, 7 августа, воздух в Калуге прогреется до +25. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.
В субботу, синоптики обещают ясную погоду и +25..+27 градусов.
В воскресенье, 9 августа, также +26, однако к вечеру возможен небольшой дождь.
А вот на следующей неделе в Калужской области ожидается похолодание. Если в понедельник и вторник ещё будет около +25, то в среду, 12 августа, прогнозируется лишь +20 с дождём.
Дальше ожидаются осадки и температура в +18..+20.
Тем временем
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