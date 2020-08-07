После жарких выходных Калугу ждёт похолодание

В пятницу, 7 августа, воздух в Калуге прогреется до +25. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.

В субботу, синоптики обещают ясную погоду и +25..+27 градусов.

В воскресенье, 9 августа, также +26, однако к вечеру возможен небольшой дождь.

А вот на следующей неделе в Калужской области ожидается похолодание. Если в понедельник и вторник ещё будет около +25, то в среду, 12 августа, прогнозируется лишь +20 с дождём.

Дальше ожидаются осадки и температура в +18..+20.

Тем временем

Опубликованы уникальные фото Калуги 1993-2000 годов. Подробности.