Юбилейное ностальжи: центр притяжения людей и грязи, столпотворение служивых и пляжи

Прошел месяц, как мы начали публиковать фотографии Калуги прошлых лет в рамках нашей акции «Юбилейное ностальжи».

И нам было очень приятно получить от вас первую обратную связь. На снимках Калуги 1993 – 2000 годов, сделанных нашим фотографом Сергеем КОНСТАНТИНОВЫМ, которые мы публиковали в прошлых номерах, наши читатели узнали себя на рок-концертах, вспомнили про старые фонтаны за Белым домом, в которых купались детьми, а также прислали свои фотографии.

В этом номере мы продолжаем публикации кадров тех годов.

В этот раз вспомним о том, где ещё, кроме фонтанов, купались калужане, как открывали первый памятник афганцам, как проходил пушкинский праздник на Старом торге и т. п.

В августе 1999 года на площади Победы состоялось открытие памятника калужанам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. Столько служивых людей, пришедших почить память погибших товарищей, это место видело только на 9 Мая. Заглавное фото - с этого же открытия

Все нищие девяностые городской рынок Калуги был местом заработка для огромного числа калужан. Многие инженеры, педагоги с высшим образованием вынуждены были становиться за прилавки, чтобы прокормить свои семьи.

Вместе с тем, улицы вокруг рынка всегда были самыми грязными и загаженными в Калуге. Особенно заметно это было по вечерам, когда люди уходили, а мусор и грязь после них оставалась.

1996 год. Один из многочисленных тогда пляжей на Оке у моста. Фото сделано во время профилактического рейда тогда ещё милиции по местам отдыха калужан.

А это село Льва Толстое. В этом водоёме до сих пор купаются и местные, и приезжие. Все тот же август 1996-го.

1996 год. Сероводородные озёра были популярны у калужан всегда.

​Реставрация музея космонавтики 1996 год.

Пушкинский праздник на площади Старый торг в 1999 году.

1994 год. Ударное строительство многоэтажек в Турынино.

2000 год. Уникальный кадр рождения новой жизни в роддоме Калуги.

1996 год. В Калугу приехал чешский лунапарк.

2000 год. Это не просто дырки, это входы в обитель бомжиков.

Читатель прислал

За это время нам присылают фото и читатели сайта. Ниже представляем небольшую подборку от Игоря Клочева. Он прислал нам свои фотографии старого автовокзала, которые сделал в 2005 году. Ими мы и закончим сегодняшний репортаж, до встречи через неделю.

Все выпуски проекта можно найти на этой странице: "Юбилейное ностальжи". Спецпроект к 650-летию Калуги

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