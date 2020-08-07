В Калужской области 6131 человек вылечился от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 20 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справился 6131 житель нашего региона, сообщили KP40 в пятницу, 7 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7390 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 241 человека. За весь период зафиксировано 877 135 случаев. Из них вылечились 683 592, скончались 14 725.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 августа.

Тем временем

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