Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 августа

В четверг, 6 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7363 до 7390.

Выздоровели ещё 16 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6111 (82,7% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1223 пациента:

Калуга – 323 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 154 (+4),

Боровский район – 129 (+1),

Людиновский район – 83 (+6),

Малоярославецкий район – 78 (-5),

Жуковский район – 69 (0),

Козельский район – 65 (0),

Сухиничский район – 44 (+4),

Дзержинский район – 40 (-2),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 29 (0),

Ферзиковский район – 23 (0),

Бабынинский район – 22 (0),

Кировский район – 22 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (-2),

Барятинский район – 7 (0),

Тарусский район – 7 (+1),

Износковский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 6 августа 2020 года.

Тем временем

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