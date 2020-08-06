В Калужской области 6111 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 16 человек вылечились от коронавируса. Всего в нашем регионе с инфекцией справились 6111 человек, сообщили KP40 в четверг, 6 августа, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.
Новые данные по заболевшим региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже. Пока известно о 7363 случаях.
По всей России за последние сутки подтвердили 5 267 новых случаев заболевания коронавирусом. За весь период - 871 894. Из них вылечились 676 357, скончались - 14 606.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 6 августа.
Тем временем
В Калуге устроили проверку собачников: люди гавкали и разбегались. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!