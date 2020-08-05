В Калуге устроили проверку собачников: люди гавкали и разбегались

Во вторник, 4 августа, в Калуге прошёл рейд по собакам. Члены административной комиссии проверяли, как калужане соблюдают правила благоустройства.

- Очень много жалоб от калужан стало поступать во время самоизоляции, когда выгуливать животных можно было только рядом с домом. Для жителей это стало настоящим кошмаром. Собаки загадили дворы, - рассказывает начальник отдела административного производства Лидия БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Выгуливать собак в общественном месте можно только в наморднике, на коротком поводке. При этом хозяин обязан убрать за своим любимцем.

- У нас проблема одна - собак выгуливают, но за собаками не убирают! Идёшь, как по минному полю, не подорваться бы. Родители выходят гулять с детьми, дети падают в это дерьмо, - жалуется местная жительница Наталья ЧУРЛАЕВА. – Чуть ли не у каждого по 2-3 собаки! Тут с лайкой гуляли без намордника - без всего, она как рванула на меня! Делаешь хозяевам замечание, так они посылают трёхэтажным! Даже на детских площадках выгуливать собак стали. При этом заявляют, что двор – общая территория, мол, имеют право. Вот я с кошкой на улице гуляю, но всегда за ней убираю!

Губернский парк – излюбленное место выгула собак. Здесь гуляют, как с маленькими псами, так и с крупными собаками.

- Я просто шёл мимо парка, - стал объяснять первый остановленный собачник. – Когда с собакой гуляю, всегда за ней убираю. Да она у меня на дорожки не ходит. А вообще, пакет у меня с собой есть.

- Покажите. – Попросили члены административной комиссии.

Но мужчина отказался.

- Самую опасную собаку остановили! Я посмотрю, как вы со стаффордширскими терьерами будете останавливать! – возмущался мужчина.

Также он утверждал, что его собака не должна носить намордник.

Члены комиссии спокойно объясняли мужчине, что закон одинаков для всех собачников, что даже маленькая собака может кинуться и покусать прохожего.

На мужчину был составлен протокол.

Следующий собачник, хоть и гулял с животным более «серьёзной» породы, вёл себя довольно агрессивно. Сразу стал качать права, сказал, что не обязан показывать документы, достал телефон и стал снимать происходящее. Мужчина долго препирался, намекнул, что работает в правоохранительных органах. Но и на него был составлен протокол.

- Мы потом будем разбираться в другом месте! А я оспорю это в суде, - говорил мужчина.

Женщина, гуляющая в парке со щенком, заявила, что её питомец настолько мал, что не ходит по нужде в парке.

- Он ходит дома, на пелёночку!

Женщина и мужчина, выгуливавшие двоих собак, попытались и вовсе убежать.

- Нас никто не предупреждал, мы в лесу гуляли! И чем это нам грозит? – расстроилась женщина. - Сначала надо было предупредить. Что это за закон такой.

Две девушки также выгуливали собак без намордников. Но сразу же стали отпираться, что это не их собаки. В результате довольно продолжительной беседы, девушки то и дело залезали с телефона в интернет, чтобы убедиться, что такой закон есть, на них также был составлен протокол.

- Моя собака не относится к группе опасных! – заявила одна из девушек.

- Любая собака должна быть в наморднике и на коротком поводке!

После этого члены комиссии заглянули в сквер Волкова.

Здесь также собак выгуливают без намордников. Многие животные бегают и без поводка.

При этом каждый хозяин собаки старался нахамить членам комиссии.

- Вон под знаком машины ставят, чего вы их не штрафуете?

- Через две сплошные проезжают, займитесь!

- Пьяные компания собираются, что же вы на них внимание не обращаете!

- Мы вас не штрафуем, мы составляем протокол, вам на заседание административной комиссии надо прийти. Там будет принято решение, - объясняли владельцам собак.

Такие рейды собираются проводить в Калуге регулярно. Жалобы на собачников поступаю со всех районов города. За несоблюдение правил выгула домашних животных собачникам грозит штраф – от трёх до пяти тысяч рублей.

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