В Калужской области работодателю грозят миллионные штрафы за наем нелегалов

На одном из сельскохозяйственных объектов Жуковского района полицией выявлено 14 нелегально работающих мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, сообщили сегодня, 5 августа, в пресс-службе регионального УМВД.

Они выполняли работы по выращиванию и сбору огурцов, кабачков и зелени.

Им за нарушение миграционного законодательства выписали административные штрафы по 2000 рублей.

Работодателю за использование труда иностранных работников грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.