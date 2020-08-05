В Калужской области работодателю грозят миллионные штрафы за наем нелегалов

На одном из сельскохозяйственных объектов Жуковского района полицией выявлено 14 нелегально работающих мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, сообщили сегодня, 5 августа, в пресс-службе регионального УМВД.
Они выполняли работы по выращиванию и сбору огурцов, кабачков и зелени.
Им за нарушение миграционного законодательства выписали административные штрафы по 2000 рублей.
Работодателю за использование труда иностранных работников грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного гражданина.
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