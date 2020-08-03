В Калуге 23 августа откроют памятник русскому Илону Маску

На днях в Калуге завершили работу над созданием декоративной арки памятного знака, посвященного русскому зодчему-градостроителю Петру Романовичу Никитину, создателю регулярного плана и застройки центра Калуги XVIII века. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нынешний главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Открыть памятный знак планируется 23 августа у стен калужского Свято-Лаврентьева мужского монастыря, в некрополе которого захоронен зодчий.

- Масштаб личности Никитина меня поражает и вдохновляет, - написал Комов в соцсети. - Это восхищение вызывает у меня желание изучать, как он работал, чем жил, как общался с генералом-губернатором Кречетниковым, как взаимодействовал с Москвой. Никитину было труднее, чем современным архитекторам. Мы даже представить не можем насколько. Времена и нравы были другие. Но доверие к нему и его отношение к своему служению давало ему силы созидать.

По словам Комова, Никитинская Калуга – это город-ансамбль, единовременно созданный по единому регулярному плану. Но образ города был воплощен усилиями многих людей.

Таким будет памятный знак.

- Сравнить можно только послевоенным восстановлением наших городов, - считает главный архитектор. - Как Севастополь, белоснежный город-ансамбль, восставший из пепла на берегу Черного моря. Сегодня нам не хватает таких героев-созидателей, устремленных в будущее. Петр Никитин - это наш русский Илон Маск архитектурной мысли XVIII века. Было бы интересно когда-нибудь снять увлекательный блокбастер про судьбу архитектора.

Комов отметил, что для него Никитин современнее многих архитекторов, которые нынче в моде.

Работы над аркой уже завершены.

- Никитин сделал громадный рывок по преобразованию древнерусских поселений в новые имперские города, - уверен Комов. - Регулярный план Калуги Никитина является шедевром мирового градостроительного искусства. Важно понимать, что исторический генплан города сегодня такой же предмет наследия и гордости, как старинная усадьба или церковь. Образ города не может сделать только один человек. Его невозможно придумать на проектных семинарах. Его важно чувствовать, и планомерно и терпеливо насыщать смыслами. А смыслы могут рождаться, только если ты осознаешь ту самую преемственность от больших мастеров и живёшь большой мечтой, как Никитин и Циолковский.

Тем временем

В Калужской области назвали топ-5 водопадов. Подробности.