В Калужской области назвали топ-5 водопадов

Региональное министерство природных ресурсов и экологии сегодня, 3 августа, опубликовало список пяти действующих водопадов Калужской области.

Четыре из них находятся в Жуковском районе, один - в Козельском. Три водопада уже имеют статус особо охраняемой природной территории. Остальные два планируется включить в природно-заповедный фонд в ближайшее время.

Самый первый водопад, получивший статус памятника природы регионального значения, - Гремучий. Он расположен вблизи деревни Подчервино Жуковского района. Гремучий водопад невысокий, но самый живописный и мощный. Раньше его было слышно на расстоянии до 2 километров, отсюда и его название.

В 2019 году особо охраняемыми природными территориями признано сразу два водопада в Жуковском районе – Радужный и Калужская Ниагара.

Радужный находится на берегу реки Нара вблизи деревни Папино, недалеко от границы Калужской и Московской областей.

Калужская Ниагара протекает у деревни Кислино Жуковского района на небольшом безымянном ручейке, истоком которого является нисходящий родник.

Еще два интересных объекта, которые пока не имеют статуса особо охраняемой природной территории, – это водопад у деревни Ершово Жуковского района и водопад у деревни Пронино Козельского района.

Как отмечают сотрудники минприроды, это не окончательный список водопадов Калужской области. Данные о новых водопадах периодически поступают, поэтому исследования уникальных природных объектов продолжаются.