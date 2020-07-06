Коронавирус в Калужской области, последние данные на 6 июля: за сутки никто не выздоровел

На данный момент количество заболевших коронавирусом в Калужской области составляет 6321. За последние сутки болезнь нашли ещё у 49 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей и выздоровлений нет. В соответствующих списках по-прежнему 48 и 3977 калужан.

Лечение продолжают 2296 человек. Больше всего - в Калуге (554) и Обнинске (447).

Тем временем

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений. Подробности.

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