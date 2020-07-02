Как проголосовали за поправки в Конституцию калужские соседи

Как мы уже рассказывали, за изменения Конституции высказались 70,17% (338 748 человек) проголосовавших жителей Калужской области. Против – 28,99% (140 003). Ещё 4032 бюллетеня признали недействительными.

Явка составила 61,18%, сообщила предварительные данные 2 июля избирательная комиссия Калужской области. Самая маленькая – в Калуге и Обнинске.

А как проголосовали соседние с Калужской областью регионы?

По данным избиркома, в Москве принятие поправок поддержали 65,29% избирателей. Явка составила 55,9%.

В Московской области на участки пришли 76,17% избирателей. Из них 78,96% выступили за принятие поправок в Конституцию.

В Тульской области проголосовали «За» 83,09%. Явка составила 73,16%.

В Брянской области поддержали принятие поправок 85,81% проголосовавших. При этом на участки пришли 89,36%.

В Орловской области выступили за поправки 79,74% жителей. Явка на участки составила 75,68%.

В Смоленской области участие в голосовании приняли 54,32% избирателей. Из них «за» - 71,97%.

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