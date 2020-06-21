Ещё один человек умер от коронавируса в Калужской области

За последние сутки в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. Всего в списке жертв 43 жителя региона, сообщили KP40 в воскресенье, 21 июня, в федеральном оперативном штабе.

В региональном оперштабе уточнили, что умер 63-летний житель Дзержинского района.

Вылечились от опасной болезни 7 человек. Всего с коронавирусом справились 2860 наших земляков.

За сутки прибавилось 60 новых заражённых. Всего в Калужской области - 5640 случаев.

По всей России за сутки подтвердили 7728 новых случаев коронавируса. За весь период - 584 680. Вылечились из них - 339 711, скончались - 8 111 человек.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 июня.

Тем временем

В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.

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