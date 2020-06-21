Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 июня

В воскресенье, 21 июня, в Калужской области число заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5580 до 5640. За сутки выявили 60 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 7 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2860 наших земляков.
За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. За сутки подтвердили один новый летальный случай - это 63-летний житель Дзержинского района.
Лечение сейчас продолжают 2737 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 721 (+21 к предыдущему дню),
- Обнинск – 550 (+4),
- Боровский район – 280 (+8),
- Жуковский район – 183,
- Малоярославецкий район – 178 (+1),
- Дзержинский район – 128 (-1),
- Кировский район – 120 (+2),
- Людиновский район – 105 (+2),
- Козельский район – 80 (+2),
- Бабынинский район – 74,
- Ферзиковский район – 45,
- Жиздринский район – 35,
- Перемышльский район – 31,
- Сухиничский район – 31,
- Хвастовичский район – 27,
- Думиничский район – 24,
- Мосальский район – 18 (+5),
- Медынский район – 17 (+1),
- Юхновский район – 17 (+1),
- Тарусский район – 15 (+5),
- Мещовский район – 13,
- Барятинский район – 12,
- Куйбышевский район – 11,
- Спас-Деменский район – 10,
- Износковский район – 6,
- Ульяновский район – 6 (+1).
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