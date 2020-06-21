Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 июня

В воскресенье, 21 июня, в Калужской области число заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5580 до 5640. За сутки выявили 60 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 7 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2860 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. За сутки подтвердили один новый летальный случай - это 63-летний житель Дзержинского района.

Лечение сейчас продолжают 2737 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 721 (+21 к предыдущему дню),

Обнинск – 550 (+4),

Боровский район – 280 (+8),

Жуковский район – 183,

Малоярославецкий район – 178 (+1),

Дзержинский район – 128 (-1),

Кировский район – 120 (+2),

Людиновский район – 105 (+2),

Козельский район – 80 (+2),

Бабынинский район – 74,

Ферзиковский район – 45,

Жиздринский район – 35,

Перемышльский район – 31,

Сухиничский район – 31,

Хвастовичский район – 27,

Думиничский район – 24,

Мосальский район – 18 (+5),

Медынский район – 17 (+1),

Юхновский район – 17 (+1),

Тарусский район – 15 (+5),

Мещовский район – 13,

Барятинский район – 12,

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 6 (+1).

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