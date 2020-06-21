Коронавирус в Калужской области, новые данные на 21 июня: количество выздоровевших выросло до 2853

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 5580 человек. За сутки прибавилось 58 новых пациентов, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
При этом выздоровели 69 человек. Всего с болезнью уже справились 2853 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области.
Лечение сейчас продолжают 2685 человек. Больше всего в Калуге (700) и Обнинске (546).
Тем временем
В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.
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