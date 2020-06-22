Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июня

В Калужской области в понедельник, 22 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5640 до 5694. За сутки выявили 54 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 107 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2967 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 22 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжает 2684 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 722 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 506 (-44),

Боровский район – 278 (-2),

Жуковский район – 181 (-2),

Малоярославецкий район – 172 (-6),

Дзержинский район – 129 (+1),

Кировский район – 120,

Людиновский район – 105,

Козельский район – 82 (+2),

Бабынинский район – 71 (-3),

Ферзиковский район – 46 (+1),

Жиздринский район – 37 (+2),

Сухиничский район – 33 (+2),

Перемышльский район – 31,

Думиничский район – 24,

Хвастовичский район – 24 (-3),

Мосальский район – 18,

Медынский район – 17,

Юхновский район – 17,

Тарусский район – 15,

Мещовский район – 13,

Куйбышевский район – 11,

Барятинский район – 10 (-2),

Спас-Деменский район – 10,

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 6.

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