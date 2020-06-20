Коронавирус в Калужской области, последние данные на 20 июня: коэффициент распространения снизился до 0,85

На данный момент в Калужской области подтвердили 5522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки добавилось 60 новых пациентов, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области снизился до 0,85. Дневной прирост заболевших самый маленький с 26 апреля.

Выздоровели 2802 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области. За сутки подтвердили один летальный случай - скончался 66-летний житель Обнинска.

Лечение сейчас продолжает 2696 человек. Больше всего в Калуге (684), Обнинске (600), Боровском (265), Жуковском (181), Малоярославецком (174), Дзержинском (128) районах.

Тем временем

В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.

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