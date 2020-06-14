В тройку лидеров единороссы взяли борца с коронавирусом

Как мы уже писали, глава Калужской области Владислав Шапша пойдет на выборы во главе списка «Единой России».

А в воскресенье, 14 июня, появилась информация о тех, кто ещё возглавит список партии власти.

Телеграм-канал «Первый Калужский» сообщил, что помимо главы региона в неё войдут действующий депутат от партии власти Елена Лошакова и зам. главврача инфекционной больницы Татьяна Киреичева.

О работе последней мы писали в начале мая в статье «Война с коронавирусом: что творится за стенами инфекционной больницы в Калуге»

Напомним, в четверг, 11 июня, Законодательное собрание соблюло формальности и назначило дату выборов на 13 сентября.