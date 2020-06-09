«Единая Россия» выдвинет Владислава Шапшу на выборах губернатора Калужской области

Во вторник, 9 июня, на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» было принято решение об участии Владислава ШАПШИ в выборах губернатора Калужской области, которые запланированы на осень.

- Спасибо коллегам по партии за поддержку, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях.

Как полагают эксперты, в данный момент партия власти нуждается в сильных кандидатурах на будущие выборы губернаторов, поэтому делает ставку на тех, у кого наибольшие шансы на победу.

Из 18 глав регионов, которые будут участвовать в сентябрьской кампании, «ЕдРо» может уверенно выставить на данный момент девятерых. И сегодня в онлайн-заседании президиума приняли участие те кандидатуры, которых партия будет рекомендовать на губернаторских выборах. Речь идет о руководителях Калужской, Архангельской, Костромской, Тамбовской, и Брянской областей, а также Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае и Еврейской автономной области.

- Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность и достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе, - подчеркнул на заседании Владислав Шапша.

Калуга, по его мнению, должна стать «центром инновационной современной экономики России».

- Такова наша цель, мы над ней работаем не первый год, - отметил врио губернатора. - Буквально на днях я подписал соглашение о строительстве нового предприятия по производству уникального энергетического оборудования. Объем инвестиций — 10 миллиардов рублей. Еще один комбинат по производству стального и чугунного литья будет построен в Мещовске.

При этом он отметил, что нельзя «замыкаться только на цифрах промышленного роста», важно, чтобы люди «почувствовали отдачу от всего этого в своей повседневной жизни».

- Сейчас наибольшее внимание людей приковано к медицине, поэтому мы вместе с партией решили реализовывать, в первую очередь, эти проекты, - рассказал Шапша. - Они позволяют нам уже сегодня построить 50 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое место станцию скорой помощи в Калуге, построить новую детскую поликлинику. Есть ряд проектов, которые планируются к реализации в ближайшие годы – строительство современного онкологического центра, большой больницы на правобережье Калуги.