$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

«Единая Россия» выдвинет Владислава Шапшу на выборах губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 16:42 5 226
«Единая Россия» выдвинет Владислава Шапшу на выборах губернатора Калужской области

Во вторник, 9 июня, на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» было принято решение об участии Владислава ШАПШИ в выборах губернатора Калужской области, которые запланированы на осень.

- Спасибо коллегам по партии за поддержку, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях.

Как полагают эксперты, в данный момент партия власти нуждается в сильных кандидатурах на будущие выборы губернаторов, поэтому делает ставку на тех, у кого наибольшие шансы на победу.

Из 18 глав регионов, которые будут участвовать в сентябрьской кампании, «ЕдРо» может уверенно выставить на данный момент девятерых. И сегодня в онлайн-заседании президиума приняли участие те кандидатуры, которых партия будет рекомендовать на губернаторских выборах. Речь идет о руководителях Калужской, Архангельской, Костромской, Тамбовской, и Брянской областей, а также Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае и Еврейской автономной области.

- Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность и достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе, - подчеркнул на заседании Владислав Шапша.

Калуга, по его мнению, должна стать «центром инновационной современной экономики России».

- Такова наша цель, мы над ней работаем не первый год, - отметил врио губернатора. - Буквально на днях я подписал соглашение о строительстве нового предприятия по производству уникального энергетического оборудования. Объем инвестиций — 10 миллиардов рублей. Еще один комбинат по производству стального и чугунного литья будет построен в Мещовске.

При этом он отметил, что нельзя «замыкаться только на цифрах промышленного роста», важно, чтобы люди «почувствовали отдачу от всего этого в своей повседневной жизни».

- Сейчас наибольшее внимание людей приковано к медицине, поэтому мы вместе с партией решили реализовывать, в первую очередь, эти проекты, - рассказал Шапша. - Они позволяют нам уже сегодня построить 50 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать и переместить в новое место станцию скорой помощи в Калуге, построить новую детскую поликлинику. Есть ряд проектов, которые планируются к реализации в ближайшие годы – строительство современного онкологического центра, большой больницы на правобережье Калуги.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 16:42 5 226
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Бажаев Муса Юсупович: успешный бизнесмен и известный меценат
Распив парфюмерии и отливанты – новые популярные продукты
Причины заказать создание сайта в веб студии

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru