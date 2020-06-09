В Калужской области подтвердили 4761 случай коронавируса

Во вторник, 9 июня, в Калужской области зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заражённых выросло до 4761, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровел ещё 121 человек. Всего с начала эпидемии – 2240. Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 36 калужан.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июня.

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