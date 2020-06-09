В Калужской области за сутки 121 человек выздоровел от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 121 человека. За весь период эпидемии справились с болезнью в нашем регионе 2240 жителей.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 36 калужан.
Актуальные данные по заболевшим опубликуют чуть позже. Пока известно о 4691.
По всей России за последние сутки подтвердили 8 595 случаев COVID-19. За весь период - 485 253. Вылечились из них 242 397, скончались 6 142.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июня.
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