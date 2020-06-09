Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4691 до 4761. За сутки подтверждены 70 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровел ещё 121 пациент. Всего с болезнью уже справились 2240 наших земляков.
Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2485 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 633 (-43 к предыдущему дню),
- Обнинск – 537 (-6),
- Боровский район – 209,
- Малоярославецкий район – 178 (+5),
- Жуковский район – 166 (-1),
- Кировский район – 108 (-2),
- Дзержинский район – 105,
- Людиновский район – 94 (+7),
- Козельский район – 83 (+1),
- Бабынинский район – 77 (-3),
- Думиничский район – 45,
- Ферзиковский район – 37 (+1),
- Жиздринский район – 36,
- Хвастовичский район – 24,
- Медынский район – 22 (-1),
- Мосальский район – 22,
- Перемышльский район – 22 (-1),
- Сухиничский район – 16 (-2),
- Мещовский район – 14,
- Куйбышевский район – 11,
- Спас-Деменский район – 11 (+1),
- Юхновский район – 11,
- Тарусский район – 8 (-4),
- Барятинский район – 7 (-1),
- Износковский район – 6 (-2),
- Ульяновский район – 3.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.