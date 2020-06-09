Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4691 до 4761. За сутки подтверждены 70 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровел ещё 121 пациент. Всего с болезнью уже справились 2240 наших земляков.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2485 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 633 (-43 к предыдущему дню),

Обнинск – 537 (-6),

Боровский район – 209,

Малоярославецкий район – 178 (+5),

Жуковский район – 166 (-1),

Кировский район – 108 (-2),

Дзержинский район – 105,

Людиновский район – 94 (+7),

Козельский район – 83 (+1),

Бабынинский район – 77 (-3),

Думиничский район – 45,

Ферзиковский район – 37 (+1),

Жиздринский район – 36,

Хвастовичский район – 24,

Медынский район – 22 (-1),

Мосальский район – 22,

Перемышльский район – 22 (-1),

Сухиничский район – 16 (-2),

Мещовский район – 14,

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 11 (+1),

Юхновский район – 11,

Тарусский район – 8 (-4),

Барятинский район – 7 (-1),

Износковский район – 6 (-2),

Ульяновский район – 3.

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