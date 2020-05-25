888 жителей Калужской области вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки от коронавируса вылечились ещё четыре человека. За весь период с опасной болезнью справились 888 наших земляков, сообщили KP40 в понедельник, 25 мая, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей за сутки не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 26 человек.

На данный момент известно о 3354 случаях заражения коронавирусом в нашей области. Больше всего заражённых в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

В целом по России за сутки подтвердили 8 946 новых случаев заболевания. За весь период заразились 353 427 человек. Выздоровели 118 798, умерли 3 633.

Тем временем

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