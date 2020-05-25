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Калужанин на похоронах заразил женщину коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2020 10:00 3 5177
Калужанин на похоронах заразил женщину коронавирусом

Житель Калуги поехал в Карелию на похороны и заразил там коронавирусом местную жительницу. Теперь она в тяжёлом состоянии, рассказал 24 мая на своей странице в «ВКонтакте» глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

- Основной путь распространения коронавируса в нашей республике – это завоз инфекции из других регионов, причем часто причиной заражения становятся именно семейные контакты, - отметил он. - Считаю, что даже в особых ситуациях таких контактов лучше не допускать. Так, например, мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии. Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда принять решение и отказаться от поездки очень непросто, но сейчас, наверное, та ситуация, когда такие решения необходимо принимать.

Всего в Карелии на данный момент 300 случаев заражения COVID-19.

В Калужской области, напомним, на данный момент известно о 3354 случаях.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.05.2020 10:00 3 5177
Тэги: коронавирус общество
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