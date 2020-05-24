Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 мая

В Калужской области в воскресенье, 24 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3354. За сутки болезнь подтвердили у 108 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 30 калужан. Всего с болезнью уже справились 884 наших земляка.

Зафиксированы три новые смерти. В списке жертв уже 26 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2444 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 630 (+36 к предыдущему дню),

Обнинск – 440 (+16),

Боровский район – 241 (+2),

Малоярославецкий район – 206 (+4),

Жуковский район – 153 ( +4),

Кировский район – 115 (+7),

Дзержинский район – 88 (+4),

Людиновский район – 84 (-15),

Думиничский район – 76

Бабынинский район – 61 (+7),

Козельский район – 51 (+2),

Износковский район – 44,

Мосальский район – 36(+1),

Ферзиковский район – 34,

Перемышльский район – 30,

Медынский район – 28,

Мещовский район – 21 (+3),

Барятинский район – 20,

Тарусский район – 17,

Сухиничский район – 16(+1),

Жиздринский район – 13 (+3),

Спас-Деменский район – 10,

Юхновский район – 10,

Хвастовичский район – 9,

Ульяновский район – 7,

Куйбышевский район – 4.

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