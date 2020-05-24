Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 мая

В Калужской области в воскресенье, 24 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3354. За сутки болезнь подтвердили у 108 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 30 калужан. Всего с болезнью уже справились 884 наших земляка.
Зафиксированы три новые смерти. В списке жертв уже 26 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2444 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Калуга – 630 (+36 к предыдущему дню),
Обнинск – 440 (+16),
Боровский район – 241 (+2),
Малоярославецкий район – 206 (+4),
Жуковский район – 153 ( +4),
Кировский район – 115 (+7),
Дзержинский район – 88 (+4),
Людиновский район – 84 (-15),
Думиничский район – 76
Бабынинский район – 61 (+7),
Козельский район – 51 (+2),
Износковский район – 44,
Мосальский район – 36(+1),
Ферзиковский район – 34,
Перемышльский район – 30,
Медынский район – 28,
Мещовский район – 21 (+3),
Барятинский район – 20,
Тарусский район – 17,
Сухиничский район – 16(+1),
Жиздринский район – 13 (+3),
Спас-Деменский район – 10,
Юхновский район – 10,
Хвастовичский район – 9,
Ульяновский район – 7,
Куйбышевский район – 4.
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