Коронавирус в Калужской области: власти рассказали подробнее о новых смертельных случаях

Как мы рассказывали, в воскресенье, 24 мая, стало известно о трёх новых смертях от коронавируса.

- Это житель Малоярославецкого района 1940 года рождения, житель Калуги 1963 года рождения и житель Жуковского района 1973 года рождения, - сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в регионе от этого заболевания скончались 26 человек.

На данный момент в Калужской области 3354 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 108 за последние сутки.

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