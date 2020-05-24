В Калужской области от коронавируса скончались ещё три человека

За последние сутки в Калужской области подтвердили три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в регионе выросло до 26, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Также в нашем регионе ещё 30 человек вылечились от коронавируса. За весь период уже 884 калужанина справились с опасной болезнью.

Новые данные по заражённым правительство Калужской области опубликует чуть позже. Пока известно о 3246 случаях. Больше всего в Калуге и Обнинске.

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