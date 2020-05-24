В Калужской области 3354 человека заразились коронавирусом

В Калужской области количество заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 3246 до 3354. За сутки болезнь подтвердили у 108 человек, сообщили 24 мая в правительстве региона.

Выздоровели ещё 30 человек. Всего с болезнью уже справились 884 наших земляка.

В списке жертв теперь 26 человек. Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районе.

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